Prefeitura inicia preparação para licitações da estrutura do Carnaval de Alegrete

A partir de agora, o trabalho se concentra principalmente nos procedimentos necessários para garantir a estrutura do espetáculo, com a Prefeitura de Alegrete e a Assercal atuando em parceria para viabilizar a realização da festa.

A reportagem do PAT conversou com o secretário municipal de Educação, Rodrigo Guterres, pasta que atualmente acompanha os trâmites relacionados à organização do Carnaval no Município. Segundo ele, neste momento a Administração Municipal está concentrada na parte burocrática e técnica que antecede a abertura dos processos de contratação.

Entre os primeiros procedimentos está a elaboração do Termo de Referência e do mapa comparativo, documentos que servirão de base para a montagem do edital de licitação e, posteriormente, para a contratação da empresa vencedora do certame.[

A primeira etapa das contratações deverá envolver a estrutura destinada ao público. O processo será voltado para arquibancadas, frisas e camarotes, itens considerados fundamentais para a montagem do espaço onde o público poderá acompanhar os desfiles e para comercialização do proprio espaço para o publico que ama o carnaval.

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De acordo com Rodrigo Guterres, a expectativa é que, depois da Semana Farroupilha, a Prefeitura avance para a abertura do processo licitatório. A previsão é de que a documentação esteja encaminhada para que as empresas interessadas possam participar da licitação já na primeira quinzena de outubro.

A organização será feita por etapas. Após a definição da empresa responsável pelas arquibancadas, frisas e camarotes, deverão ser encaminhados outros processos relacionados à estrutura do Carnaval, entre eles os serviços de sonorização e iluminação.

A divisão em diferentes processos permite que cada setor da estrutura seja planejado e contratado de forma específica. Além disso, a definição antecipada das arquibancadas, frisas e camarotes também possibilita o planejamento para a comercialização dos espaços destinados ao público.

Neste momento, entretanto, ainda não há uma licitação publicada. A Administração Municipal trabalha na conclusão dos estudos e documentos necessários para que os processos possam ser lançados oficialmente.

A intenção é justamente antecipar as etapas para evitar que a organização fique concentrada próxima às datas do evento. Com a abertura dos processos ainda neste ano, a expectativa é de que a estrutura possa ser definida com antecedência e que as demais etapas de preparação avancem nos próximos meses.

Carnaval como movimento cultural, turístico e econômico

Mais do que uma festa tradicional, o Carnaval representa para Alegrete um período de movimentação cultural, turística e econômica. A realização dos desfiles mobiliza diretamente as entidades carnavalescas e também uma série de setores que participam da preparação e recebem o público durante o evento.

Com a chegada dos visitantes, o movimento pode alcançar hotéis, restaurantes, bares, supermercados, comércio, transporte, serviços e outros segmentos da economia local. A circulação de pessoas durante o Carnaval também cria oportunidades para trabalhadores e empreendedores que atuam direta ou indiretamente na festa.