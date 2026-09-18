Atraso de quase três horas marca desfile temático dos 400 anos das Missões em Alegrete

O que deveria começar às 19h desta quinta-feira (17) acabou tendo início quase três horas depois. O Desfile Temático dos Festejos Farroupilhas de Alegrete, realizado na Praça Getúlio Vargas e dedicado aos 400 anos das Missões Jesuíticas e à contribuição do povo Guarani para o Rio Grande do Sul, começou sob vaias e diante de um público menor do que aquele que aguardava inicialmente pela apresentação.

Além da longa espera, o desfile teve uma duração considerada curta por quem permaneceu na praça, com a apresentação das alegorias e dos cavalarianos ocupando menos de 20 minutos.

O atraso chegou a aproximadamente 2 horas e 41 minutos. Durante a longa espera, parte das pessoas deixou a Praça Getúlio Vargas. Outras permaneceram no local e acompanharam até o final a apresentação.

A justificativa apresentada pela organização foi um problema envolvendo os carros alegóricos. Uma das estruturas apresentou problemas e acabou comprometendo o deslocamento das demais alegorias. A decisão foi aguardar para que o desfile pudesse ser realizado com todos os elementos preparados para a apresentação.

Antes do início, o presidente dos Festejos Farroupilhas, Cléo Trindade, foi até o público e pediu desculpas pela demora. Ele afirmou que, se dependesse dele, o atraso não teria ocorrido e explicou que o problema estava relacionado a uma das alegorias.

Cléo também destacou que Alegrete é a única cidade do Rio Grande do Sul a realizar um desfile temático nesse formato e no período noturno, ressaltando que a intenção da organização era apresentar ao público um espetáculo completo, com carros alegóricos, cavalarianos, personagens e iluminação.

Um desfile sobre os 400 anos das Missões

Quando finalmente teve início, o desfile levou para a Praça Getúlio Vargas uma representação visual dos 400 anos das Missões Jesuíticas, tema escolhido para os Festejos Farroupilhas de 2026.

Foram apresentados cinco carros alegóricos, preparados especialmente para contar diferentes momentos da história missioneira. A montagem foi coordenada pelo artista Roberto Caturra, enquanto a organização envolveu a coordenação dos Festejos Farroupilhas e a representação da Região Tradicionalista.

As alegorias foram acompanhadas por cavalarianos, figurantes e outros elementos cênicos. Bandeiras, personagens e cenas procuraram representar diferentes momentos relacionados à formação histórica das Missões e à participação dos povos Guarani.

Entre os elementos apresentados estava a Cruz Missioneira, símbolo associado à história dos Sete Povos das Missões. A proposta foi transportar para o centro de Alegrete parte dessa história por meio de uma apresentação visual, aproximando o público de um dos períodos importantes para a formação cultural do Rio Grande do Sul.

Autoridades, candidatos e representantes do tradicionalismo

O palanque montado na Praça Getúlio Vargas recebeu autoridades municipais, representantes do tradicionalismo e convidados. Também estiveram presentes candidatos que disputam cargos nas eleições estadual e federal, que acompanharam a programação ao lado de autoridades locais.

Entre os presentes estavam o prefeito Jesse Trindade, o vice-prefeito Luciano Belmonte e o presidente dos Festejos Farroupilhas, Cléo Trindade, além de outras autoridades civis e militares.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A presença de nomes ligados à política estadual e federal também reuniu no mesmo espaço representantes de diferentes setores durante a programação dos Festejos.

O tradicionalismo também esteve representado no palanque pelas prendas das regiões tradicionalistas.

Entre as presenças estava a 1ª Prenda do Rio Grande do Sul, Luiza Berger Von Ende, representante da 13ª Região Tradicionalista e do DTG Noel Guarany, de Santa Maria. Luiza conquistou o título na 55ª Ciranda Cultural de Prendas, realizada em Erechim, em maio deste ano.

Também esteve presente a 1ª Prenda da 4ª Região Tradicionalista, Érica Pedroso da Silva, representante da região que reúne Alegrete, Barra do Quaraí, Quaraí e Uruguaiana.

A presença das representantes regionais reforçou o caráter tradicionalista da programação e a participação das diferentes gerações que integram o Movimento Tradicionalista Gaúcho.

Os pais da 1ª Prenda do Rio Grande do Sul, Luiza Berger Von Ende, também estiveram no palanque, acompanhando a programação.

Alegrete Tudo transmitiu o desfile

O desfile também teve cobertura especial do Portal Alegrete Tudo, que realizou a transmissão da apresentação diretamente da Praça Getúlio Vargas.

A apresentação e condução da transmissão ficaram a cargo de Giovane Moraes, que acompanhou a movimentação do público, a passagem das alegorias e dos cavalarianos e os principais momentos da noite.

A transmissão levou o desfile para além do público presente na praça, permitindo que a apresentação fosse acompanhada também pelas plataformas digitais do portal.

Público dividiu-se entre a espera e a apresentação

Apesar do atraso, das vaias e da saída de parte dos espectadores, um grupo de pessoas permaneceu na Praça Getúlio Vargas e acompanhou a apresentação até o final.

O desfile procurou contar, por meio de alegorias, personagens, cavalarianos e elementos cênicos, parte dos 400 anos das Missões Jesuíticas, dentro da temática dos Festejos Farroupilhas de 2026.

A noite acabou marcada por dois momentos distintos: a longa espera, que provocou manifestações de insatisfação e levou parte do público a deixar o local, e a apresentação que, embora rápida, levou ao centro de Alegrete a proposta de representar um dos capítulos importantes da história e da formação cultural do Rio Grande do Sul.