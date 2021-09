A impressora 3D já pode criar tudo, até casas e veículos. Você sabia?

Se olharmos para década de 80, por exemplo, e compararmos com o início do novo milênio, veremos que muitas invenções surgiram, outras evoluíram, enquanto que algumas deixaram de existir. As tecnologias se desenvolvem rapidamente e, em um futuro não tão distante, novas invenções vão surgir para facilitar a vida das pessoas. A seguir, listamos algumas tecnologias que serão realidade no futuro.



Abrimos a lista com a realidade virtual. Ela é criada a partir de um sistema computacional que tem o objetivo de recriar a sensação de realidade no ambiente virtual, possibilitando que haja uma interação entre pessoa e ambiente.



Além disso, percebemos que a realidade virtual começou a se tornar recorrente na sociedade com os dispositivos VR, os quais começaram a ganhar espaço no mercado dos dispositivos eletrônicos, principalmente com os óculos de realidade virtual.



No futuro, pessoas poderão interagir com outras que estão em uma realidade alternativa. Para que isso seja possível, o cérebro será um aliado importante. No filme Matrix – clássico da ficção científica dos anos 90 – podemos ter uma noção de como serão essas experiências de realidade virtual.



Seguindo a lista, passamos para a névoa útil, tecnologia que foi criada pelo J. Storrs Hall, pioneiro da nanotecnologia. Trata-se de um enxame de nonobots, os quais podem assumir os traços de praticamente qualquer objeto e mudar sua forma. Hall imaginou que a invenção poderia ser usada para criar airbags super inteligentes; indo mais além, criar um “mundo” em volta de alguém.



Outra tecnologia que deverá estar em uso em um futuro próximo é a da energia solar do espaço. Sabemos que as fontes de energia, como petróleo, carvão mineral e gás natural não são infinitas. Apesar da existência de fontes renováveis de energia, como a hídrica e a eólica, é possível que elas não sejam suficientes no futuro. Assim, a invenção proposta por Peter Glaser solucionaria este problema. A tecnologia da energia solar do espaço de Peter funcionaria da seguinte forma: satélites seriam mandados ao espaço, mas com um detalhe importante. Eles seriam movidos por energia solar, que funcionaria como receptores e transferiria a energia para a Terra.



Por fim, vamos abordar a impressora 3D. Já pensou ter o que quiser quando desejar? Essa tecnologia vai poder produzir objetos a partir de um arquivo tridimensional. A máquina constrói uma peça colocando camadas de matéria prima até chegar a sua forma. Os arquivos usados podem vir de três formas distintas: por desenhos tridimensionais feitos em software de criação, scanner 3D ou de imagens tridimensionais da internet. As impressoras em 3D já existem. Inclusive, já é possível criar coisas grandes com essa máquina, como casas e veículos.

Por: João Baptista Favero Marques