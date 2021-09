Ray-Ban Stories: os novos óculos com câmera do Facebook

O Facebook anunciou nesta quinta-feira (9) o lançamento dos seus novos óculos inteligentes, o

Ray-Ban Stories. Em parceria com a marca americana Ray-Ban, os óculos terão 20 modelos

diferentes, com cinco opções de cores e lentes. Mas o grande diferencial são as duas câmeras

que permitem capturar fotos e vídeos de até 30 segundos, além de um microfone acoplado.



O conjunto de câmeras é de 5MP e, para que sejam ativadas, basta pressionar um botão na

lateral do dispositivo ou então utilizar o comando de voz da Assistente do Facebook. Apesar de

ter no nome a palavra “stories”, o conteúdo feito nos óculos não vai direto para as redes

sociais. Ele manda, via bluetooth, para um aplicativo de celular (que se chamará Facebook

View) e você escolhe o destino do material – o aplicativo será compatível com ambos sistemas

iOS e Android. Ainda, a empresa divulgou que a bateria terá durabilidade de 6 horas de uso

moderado – mas não deu detalhes do que consideram moderado.



De acordo com o Facebook, os óculos foram “desenvolvidos com a privacidade em mente”, já

que quando a câmera é ativada, uma luz de LED ao redor do sensor é acesa. E há também um

botão para desabilitar o microfone e a câmera.



Porém, o lançamento não repercutiu com o mesmo tom de privacidade que o Facebook

esperava. Relatos de pessoas que conseguiram tampar a luz com facilidade circularam pela

rede, além de pessoas preocupadas com a possiblidade (ainda maior) de serem monitoradas

constantemente. E muitos consideraram os óculos perfeitos para “espionagem”, já que são

discretos e a captura das imagens é fácil.



Os óculos não têm previsão de lançamento no Brasil. Mas o preço inicial nos Estados Unidos

varia entre US$ 299 e US$ 379, dependendo da lente escolhida.

Por: Martina Santos