A luta de um estudante do IFFar para manter os estudos depois do aumento da passagem

O preço da tarifa para o IFFar de 14,50, por dia, tem exposto a situação de muitos estudantes que não conseguem com a pouca renda da família, pagar a passagem até o Instituto. Anderson Alves Severo, de 27 anos, no último ano de Ciências Biológicas conta que ao iniciar este ano letivo levou um susto. Ele e a mãe fazem malabarismo com o Auxílio Brasil de 600 reais e alguma faxina que ela consegue fazer para se manterem e ele ir às aulas.

Anderson Severo em aulas no IFFar- campus de Alegrete

-Não está sendo fácil, porque temos aulas todos os dias e o valor da passagem de 4,25, foi para 7,25 o que está impactando em 31% a nossa renda. – Eu deixei de trabalhar para poder estudar e não deixar meu sonho morrer e minha mãe abraçou junto comigo, salienta o jovem. E também fico preocupado com tantos outros alunos que, também, não têm condições e passam pelas mesmas dificuldades.

O Grêmio Estudantil do IFFar está com a petição pública buscando assinaturas para solicitar o passe livre aos estudantes do Instituto Federal Farroupilha que fica localizado no Distrito de Passo Novo em Alegrete.