Segunda edição do Baita Voz Festival é aberta para alunos com deficiência

O Projeto Cultural 2º Baita Voz Festival Edição PcD vai ocorrer de 12 de março a 9 de maio de 2024, nas terças e quintas, das 9h30min às 10h30min, no salão da APAE, onde serão ministradas as aulas de musicalização do projeto.

Os alunos da instituição durante dois meses serão contemplados com a alegria, energia, descontração e sensibilidade com aulas de musicalização. O Projeto tem como objetivo unir a arte, superação e inclusão.

O encerramento do projeto será celebrado na APAE de Alegrete no dia 22 de maio de 2024, com importante festival da inclusão, onde os alunos irão participar mostrando seu talento cantando e apresentando intervenções artísticas.

O festival terá entrada franca, acompanhamento em tempo real de intérprete da Língua Brasileira de Sinais e o show de encerramento com Gui Mendes.

O projeto é uma realização da produtora Fone Music com apoio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer”, através da Lei Paulo Gustavo, financiado com recursos da Lei complementar n° 195/2022 – Lei Paulo Gustavo via edital n°108/2023 do Município de Alegrete.