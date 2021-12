Escolas do Município e do Estado levaram seus jovens artistas para inundar de esperança a alma dos alegretenses.

A alegria estava no olhar de todos que assistiram. O público, de diferentes idades, entrou no clima natalino e se divertiu com as apresentações dos artistas.

A magia e o encanto do Natal tomam conta de Alegrete

Hoje a partir das 20h tem as apresentações do Ballet BDP – Danniele Pinheiro (Espetáculo Ellas), Grupo Nativista Ibirapuitã, Grupo Somos Um, violinista Luís Ricardo Morales e do gaiteiro Enzo Verdum dos Santos.

