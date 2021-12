Última coleta de lixo eletrônico, em 2021, nesta quinta-feira

As ações descentralizadas visam facilitar o reaproveitamento ou o descarte ambientalmente correto de materiais elétricos, eletrônicos ou eletroeletrônicos. Essa ação tem o objetivo de preservar o meio ambiente do município, proporcionando o destino correto dos resíduos.

As campanhas bimestrais ocorrem normalmente na Avenida Freitas Valle. Desta forma, para que todos tenham a oportunidade de descartar corretamente, a coleta foi descentralizada.

A próxima coleta de resíduos eletrônicos, em parceria com a empresa Natussomos, ocorre nesta quinta-feira, 16, na Avenida Freitas Valle, das 08h às 16h. Além disso, o ponto fixo de coleta permanece na sede da Secretaria, localizado na Av. Assis Brasil, 930, de segundas a sextas-feiras, das 07h30 às 13h30.

Os presidentes de bairro que tiverem interesse em marcar coleta descentralizada devem entrar em contato com a Secretaria via 3961-1682 ou 99147-2179.

Mesmo sendo uma ação constante da secretaria, ainda são encontrados descartes irregulares, como as margens do rio e de estradas. Com isso, a Secretaria do Meio Ambiente reforça o pedido de colaboração da população para que a cidade seja mais limpa e com cuidados ao meio ambiente.