A maldição da droga provoca desatinos entre irmãos

Homem aciona Brigada Militar ao identificar que o irmão, usuário de entorpecentes, estava tentando invadir sua residência.

Segundo ocorrência, uma guarnição da Brigada Militar, foi acionada por volta das 20h40min do último domingo(31), no Bairro Airton Senna II, com a denúncia de uma tentativa de arrombamento.

No endereço, a vítima, de 34 anos, informou que seu irmão de 29 anos, estava tentando arrombar sua casa com a intenção de roubar seus bens para comprar drogas.

O morador, ressaltou que o acusado é usuário de drogas e já realizou outras ações semelhantes.

Ambos foram encaminhados para a Delegacia para efetuar o registro. Na DP, a vítima informou a guarnição que já havia feito um registro contra o seu irmão, durante a tarde do mesmo dia, por ameaça.