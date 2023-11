A menos de dois meses para findar o ano, a gratidão de quem venceu doenças e aproveitou oportunidades

Share on Email

Parece muito tempo, mas com as preocupações e tudo o que as pessoas fazem atualmente não é tanto assim. São muitas histórias de quem este ano mudou de cidade, conquistou emprego, se formou, venceu doenças ou também sofreu por situações inesperadas.

O casal Eliezer Blanco e Marília Mardegão arriscaram e mudaram de Alegrete para Caxias do Sul na busca de melhores oportunidades e estão firmes trabalhando lá. Como eles, muitos foram para a Serra ou Santa Catarina em busca de emprego. O alegretense Julio Soares agradece a oportunidade que teve numa rede de mercado de Santa Catarina, onde recebeu distinção, este ano, pelo tempo de serviço na empresa.

Equipe da Rede Koch- SC

A professora Rosângela Caiçara Anhaia tão acostumada a lidar, diarimente, com crianças vibrou em 2023 ao saber que será avó da pequena Cecília neta de sua única filha, tendo assim uma bebê bem pertinho dela.

Os que venceram enfermidades graves em 2023 têm muito a comemorar, como Derli Souza que ficou abalado ao saber de um câncer de próstata que foi tratado e hoje está bem. Lourdes de Oliveira é outra alegretense que levou um grande susto com problema cardíaco este ano, mas venceu a enfermidade e até se mudou para Porto Alegre, para ficar mais próximo de um dos filhos.

Aposentada Lourdes de Oliveira

E assim muitos alegretenses estão nesta luta contra doenças graves e desafiadoras como câncer, insuficiência renal, problemas cardiácos e esperam que no próximo ano tenham mais saúde e qualidade de vida.

O bispo Enio Bastos, da Igreja Quadrangular, lembra que independente de qualquer coisa, não podemos deixar de ter fé e orar, porque isso nos fortalece para enfrentarmos as mais diversas situações. O mesmo corrobora o padre Irineu Machado, da paróquia Nossa Senhora Conquistadora.- Ao quase findar mais um ano devemos saber que a fé deve ser o nosso principal caminho, sabendo que Deus sempre estará com aqueles que crêem, atesta.