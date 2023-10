Homem é condenado a mais de 25 anos pela morte do promoter Gege em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Ele enfrentou o julgamento popular sob a acusação de envolvimento na morte de Geandre Aguiar Gomes, de 27 anos. A condenação foi solicitada pelo Ministério Público, que apresentou provas que o ligavam ao homicídio duplamente qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, caracterizado como um ataque de surpresa, e pelo uso de meio cruel, com execução por 5 tiros no tórax e na cabeça de Geandre. O crime aconteceu em 14 de julho de 2022 no bairro Prado, em Alegrete.

Há mais de 30 anos seu Darci é o guardião do Parque Doutor Lauro Dornelles

Segundo a denúncia do Ministério Público, o réu e um cúmplice planejaram minuciosamente uma visita à residência da vítima em uma motocicleta, embora os motivos para o ataque ainda não tenham sido completamente esclarecidos. O réu foi identificado como o motorista do veículo, enquanto o outro indivíduo, que acabou posteriormente assassinado, teria sido o responsável pelos disparos.

O julgamento foi conduzido pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, titular da Vara Criminal de Alegrete, e contou com a atuação da Promotora de Justiça Rochelle Jelinek. O julgamento durou aproximadamente cinco horas.

Defesa, por meio do advogado Éder Fioravante destacou que vai recorrer.

No início da manhã, familiares e amigos de Geandre realizaram uma carreata com faixas e balões pedindo justiça.

Foto: Ana Fernandes