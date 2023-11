O cavaleiro alegretense que mais tem quilômetros sobre patas de cavalos trazendo a centelha da chama crioula para o Município, Zilmar Arregino que já cavalgou 12 mil Kms, recebeu a distinção do MTG por fechar a marca de 10milkm de cavalgada que confere o título de cavaleiro Monarca.

Arregino é um daqueles apaixonados por cavalos que desde muito tempo acompanha as cavalgadas que conduzem a chama crioula de várias regiões do Estado para Alegrete. E nestes percursos enfrentou de tudo: frio, chuva, sol forte e neste ano até um raio caiu proximo ao seu cavalo enquanto conduzia, com os demais companheiros, a chama para Alegrete na estrada do Passo da Guarda.

E as cavalgadas são uma grande experiência ao integrante do Piquete Presilha da Amizade, que já detinha a Medalha de Cavaleiro Farroupilha quando fechou 5 mil kms.