A partir desta sexta-feira (5), inaugura Hakan Esfiharia, o sabor dos países árabes na sua mesa

Nesta sexta-feira (5 de novembro) inaugura em Alegrete, Hakan Esfiharia, um novidade no segmento gastronômico!

Hakan Esfiharia apresenta uma iguaria típica dos países árabes, com especiarias diferenciadas, massa macia e muito recheio para se deliciar.



Entre sabores originais e adicionais nas esfihas doces e salgadas, Hakan Esfiharia através da sua equipe, oferecerá um cardápio com mais de 20 sabores, facilitando o pedido e atendendo o gosto de todos os públicos.



Hakan Esfiharia é uma inovação que surgiu a partir da ideia de três jovens. Com uma visão empreendedora, os amigos sentiram a carência deste opção gastronômica na cidade e há cinco meses decidiram investir e colocar a ideia em prática.



A proposta do empreendimento é proporcionar um melhor atendimento ao cliente, com um processo que inicia desde a preparação até sua entrega, passando pela produção com equipamentos de alto nível, pela montagem dos sabores com os produtos de primeira linha e com uma rápida entrega até o endereço do cliente.



Atendimento somente pelo sistema delivery através do App Delivery Much e Anota Aí Via WhatsApp 55 9718 – 5738.

Facebook: Hakan Esfiharia

Instagram: hakanesfiharia



A equipe da Hakan Esfiharia aguarda ansiosamente pelo seu pedido!



Não fique de fora dessa festa!



Atendimento de quarta-feira a domingo das 19h às 23h.