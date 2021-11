Abigeatários abatem um animal e mutilam outros dois no Durasnal

Segundo informações do homem, ele estava na cidade e apenas os funcionários permaneceram no estabelecimento rural. Ele pontua que, ao retornar, soube que abigeatários tinham ferido duas vacas e abatido uma.

A que eles puderam matar levaram as partes nobres do animal. As outras duas que fiaram feridas, apresentavam cortes nos úberes e “quartos”. A tentativa, de acordo com a vítima, era cortar os tendões dos animais, prática utilizada pelos abigeatários. O animal carneado é da raça jersey. Até o momento, o homem não possui suspeitos.

De acordo com informações do registro, os funcionários localizaram as vísceras e a cabeça do animal descartado nas adjacências do estabelecimento rural.

Geralmente, a incidência de abigeatos aumenta com a chegada do final do ano. Além disso, a carne desses animais é imprópria ao consumo.

Há poucos dias, no mês de outubro, foi inaugurada em Alegrete a DECRAB -Delegacia Especializada na Repressão de Crimes Rurais e Abigeato.