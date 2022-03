Áries é o primeiro signo do zodíaco que têm como símbolo os chifres de carneiro, que representam força, poder, elevação e eminência. Os arianos fazem aniversário entre 21/03 e 20/04, são líderes natos, ousados e dinâmicos, repletos de energia para romper limites e enfrentar as maiores aventuras e obstáculos que podem surgir na sua longa jornada.

Os arianos costumam agir de forma espontânea, o que muitos podem achar intimidador e até mesmo uma característica de quem quer chamar atenção (mesmo não sendo a ideia). Eles são muitos exigentes com as pessoas que estão ao redor, sempre exigindo mais em todas as relações, seja na amizade ou no amor.

Quando encontram uma pessoa que respeite o seu jeito de ser, seja fiel e a deixe livre para ter um tempo para si, acabam se apaixonando e se entregando de corpo e alma, o que pode causar muitas decepções dolorosas no futuro. A pessoa de Áries não pensa se vai se magoar ou não, ela faz o que tem que fazer e o que acha que é certo e pronto, sem pensar nas consequências futuras.

São consideradas as pessoas mais francas, sinceras e verdadeiras do zodíaco, pois abominam mentiras e não vêm problema em falar “na lata”. Estão sempre “ligados no 220” e prontos para qualquer coisa, adoram aventuras, mas ao mesmo tempo gostam de estar na calmaria.

Além disso, são pessoas que não fogem dos seus problemas, enfrentam e procuram resolver de algum modo. Fugir de acontecimentos ruins não faz parte da vida desses guerreiros, eles querem viver intensamente cada momento e cada situação seja ela boa ou ruim.

São considerados um dos melhores signos para se conviver diariamente.

Geovanna Valério Lipa