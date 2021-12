A última semana do ano começa com muita vacinação

Share on Email

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), informa que a vacinação contra a Covid-19 continua nesta segunda-feira, 27/12, a partir das 08h30 e acontece durante o horário de funcionamento das UBSs.

Confira os demais grupos e locais

Vacinação com a 1ª dose:

A vacinação com a 1ª dose acontece, a partir das 8h30, para a população de 12 anos em todas as Unidades Básicas de Saúde com salas de vacina.

Vacinação com a 2ª dose:



Segundo a SMS, a partir das 08h30, acontece a antecipação da 2ª dose da vacina Pfizer para pessoas que receberam a 1ª dose até 28/10. A vacinação acontece SOMENTE naESF Bento Gonçalves ( antigo PAM), a partir das 08h30.

Acontece também a antecipação da vacina da Fiocruz/Astrazenica para pessoas que receberam a 1ª dose até o dia 1º/11, no PAM e CSU. A partir das 08h30, conforme horário das unidades.

No PAM há também a vacinação para pessoas que estão com a 2º dose para o dia ou em atraso da vacina Coronavac.

Janssen



Será disponibilizada a dose de reforço para quem realizou a dose única da vacina Janssen. Quem tomou até 27 de agosto. A vacinação inicia a partir das 8h30 em 3 salas de vacina: PAM, CSU e UBS Rondon.

Vacinação com a dose de reforço (3ª dose):

A Secretaria de Saúde informe que por ter zerado o estoque de vacinas, a retomada da aplicação da 1ª dose e da dose de reforço (3ª dose) contra a Covid-19 está prevista para terça-feira, a partir das 10h.