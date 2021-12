Blitz da Guarda Municipal autua e recolhe veículos irregulares

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Com seis guardas municipais, a operação foi coordenada pelo Diretor da Guarda Municipal, Angelo Tertuliano. Foram três horas de fiscalização em locais distintos da cidade como: Praça Getúlio Vargas e Eurípedes Brasil Milano. No total, 15 motoristas foram autuados e três veículos recolhidos ao depósito do Detran.

O medo constante do fracasso: a Síndrome do Impostor não é tão ruim quanto parece

O trabalho da Guarda Municipal foi realizado para melhor segurança no trânsito visando orientar e conscientizar os condutores, assim como, combate à poluição sonora. Mais uma vez, o resultado positivo. Conforme o Diretor da Guarda Ângelo Tertuliano, o trabalho será realizado de forma sistemática , em locais e horários distintos.

o maior número de autuações ficou por conta das recusas em realizar teste do etilômetro seguido por condutores inabilitados e, entre outras, também foram registradas irregularidades de motoristas estacionados em desacordo com a sinalização.