A vacina funciona: expressivo percentual de óbitos é de pessoas com menos de 60 anos em Alegrete

Com uma população estimada em 73.028 habitantes, conforme os números trabalhados pela 10ª CRS, o município já realizou o teste para covid-19 em 33.305 pessoas, aponta a planilha atualizada no último dia 7. São 8.334 casos oficiais e 249 óbitos.

O provedor da Santa Casa de Alegrete, Roberto Segabinazazi, em cima destes dados diz que os óbitos dos últimos meses estão atingindo pessoas com menos de 60 anos. Isso, segundo ele, confirma que a vacina funciona, porque todos na faixa etária acima de 60 anos já foram imunizados.

Prova disso foi o surto de 27 idosas do Asilo São Vicente de Paulo que já tinham sido imunizadas com as duas doses e foram infectadas com a Covid -19, tiveram apenas sintomas gripais leves, assim como servidores da Casa.

A nossa cidade está bem avançada no quesito imunização e o aumento de casos fica por conta de quem ainda não entendeu que mesmo estando cansados da pandemia devem continuar os cuidados, evitar aglomeração até chegar a sua vez de se vacinar, pondera.

Mesmo a Prefeitura e serviços de segurança realizando um trabalho de fiscalização, muitas pessoas insistem em fazer festas, se aglomerar. Isso resulta em mais casos e, infelizmente em mais mortes, alerta Segabinazzi.

Vera Soares Pedroso