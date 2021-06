Ex- vereador Celeni Viana comemora o aporte de mais de 26 milhões para pavimentar boa parte da RS/566

Compartilhe















O ex vereador Celeni Viana que, atualmente trabalha no IRGA em Alegrete, diz que esta confiante que as obras da RS /566 vão ter continuidade com aumento da extensão de asfalto.

Ele informa que, nesta quarta feira, o Governador Eduardo Leite anunciou, em uma live, investimentos à Região. Só para a RS/566 serão 26,5 milhões para dar continuidade da pavimentação dessa rodovia.

– Essa luta é de anos e sempre me empenhei junto ao Deputado Frederico Antunes para que a rodovia com 90km de extensão fosse pavimentada, visto a importância para escoamento da safra e acesso de pessoas do interior e vice versa que precisam utilizar esta estrada.

Com esse aporte para obras e serviços a todos os Municípios da Fronteira Oeste, em especial, a esta rodovia poderemos chegar a mais de 35km pavimentados, disse Viana, o que vai ajudar muito já que em governos anteriores chegou a pouco mais de 5km de asfalto, atesta.

Produtores e moradores de regiões do interior que, normalmente, passam pela 566 comentaram da esperança e que, realmente, a estrada receba estas obras, já que em dias de chuva fica bem ruim transitar no local, assim como em tempos seca, com aumento de buracos na pista.

Vera Soares Pedroso