AABB se manifesta sobre encerramento das quadras de tênis após mobilização de atletas

A discussão sobre o futuro das quadras de tênis da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Alegrete ganhou novos capítulos nas últimas semanas. O assunto chegou à redação do Portal Alegrete Tudo inicialmente a partir de manifestações de atletas e associados preocupados com a decisão de desativação das quadras de saibro.

Na primeira reportagem publicada pelo PAT, em 11 de julho, praticantes relataram a importância da estrutura para a comunidade do tênis em Alegrete e a preocupação com a falta de outro espaço adequado para a prática regular da modalidade. Entre os relatos publicados, um associado afirmou que havia se tornado sócio da AABB justamente para jogar tênis e destacou a relação da atividade com sua qualidade de vida, lazer e convivência. A reportagem também registrou que, segundo os frequentadores ouvidos, cerca de 15 tenistas utilizavam regularmente as quadras.

Na ocasião, o Portal Alegrete Tudo informou que permanecia à disposição da direção da AABB para que a entidade apresentasse os motivos da decisão, esclarecesse os planos para a área e manifestasse sua posição sobre o assunto.

A mobilização dos praticantes continuou e ganhou novas dimensões. Em reportagem publicada em 4 de agosto, o PAT mostrou um encontro promovido pelo Clube Match Point que reuniu atletas de tênis e padel, com representantes de diferentes clubes da cidade. A iniciativa também contou com a participação de praticantes do padel, modalidade que não seria diretamente afetada pela decisão, mas que se uniram ao movimento em defesa da preservação das quadras de tênis.

Durante o encontro, os participantes defenderam a reavaliação da decisão, intensificaram a coleta de assinaturas em um abaixo-assinado e destacaram a importância das quadras não apenas para a prática esportiva, mas também para a convivência, a saúde e a formação de atletas. Os organizadores ressaltaram ainda que o movimento buscava o diálogo com a administração da AABB e maior participação dos associados em decisões relacionadas ao patrimônio da entidade.

Também naquela reportagem, o PAT voltou a registrar que a direção da AABB havia informado que a desativação das quadras era uma decisão aprovada pelo Conselho Administrativo e reiterou que o espaço permanecia aberto para os esclarecimentos da entidade.

A manifestação da AABB

Neste sábado (7), o presidente da AABB Alegrete, Elias Munhoz, procurou o Portal Alegrete Tudo e encaminhou uma nota pública de esclarecimento assinada pelo Conselho Administrativo da entidade.

No documento, a AABB afirma que o encerramento das quadras de saibro é resultado de uma decisão administrativa baseada principalmente nos custos permanentes de manutenção, na baixa utilização por parte do quadro social e na avaliação de que a estrutura não apresenta retorno compatível com os recursos empregados.

A direção também sustenta que a medida está amparada pelo Estatuto Social e pelos normativos internos da Associação e afirma que a decisão não representa o abandono do esporte ou do tênis. Segundo a nota, a modalidade continuará sendo oferecida por meio da quadra rápida existente no clube.

O Conselho Administrativo afirma ainda que pretende direcionar recursos para espaços e projetos que possam beneficiar um número maior de associados, além de trabalhar na revitalização de áreas e na criação de novas alternativas de utilização da estrutura da AABB.

A manifestação também reconhece a importância histórica das quadras de saibro e o vínculo construído ao longo dos anos pelos praticantes, mas reforça que, segundo a administração, cabe à direção tomar decisões consideradas necessárias para a sustentabilidade da Associação.

Confira abaixo a nota pública encaminhada pela AABB Alegrete ao Portal Alegrete Tudo:

NOTA PÚBLICA DE ESCLARECIMENTO

ENCERRAMENTO DAS QUADRAS DE SAIBRO – AABB ALEGRETE

Prezados Associados,

O Conselho Administrativo da AABB Alegrete vem a público esclarecer, de forma transparente e objetiva, os motivos que levaram à decisão de encerrar a utilização das quadras de saibro do Clube. A decisão foi tomada com base em uma avaliação responsável dos custos, da utilização e do retorno proporcionado pela estrutura, considerando a atual realidade da Associação.

As quadras de saibro representam um custo elevado e permanente de manutenção, envolvendo mão de obra, materiais, conservação e investimentos necessários para mantê-las em condições adequadas de uso. Entretanto, a realidade atual demonstra que esse investimento não apresenta retorno compatível com os recursos empregados. A utilização das quadras pelo quadro social é baixa e, igualmente, a manutenção dessa estrutura não tem proporcionado retorno significativo na captação de novos associados que justifique a continuidade dos elevados custos envolvidos.

Diante desse cenário, manter as quadras em funcionamento significaria continuar destinando recursos consideráveis a uma estrutura utilizada por uma parcela reduzida dos associados, enquanto outras áreas e projetos do Clube demandam investimentos e podem beneficiar um número muito maior de pessoas.

É uma decisão de gestão. E gestão responsável exige fazer escolhas.

DA LEGALIDADE E DO AMPARO ESTATUTÁRIO

É importante esclarecer também que a decisão do Conselho Administrativo não foi tomada de forma arbitrária ou à margem das normas da Associação. A medida foi adotada em observância ao Estatuto Social da AABB e aos seus normativos internos, respeitando as competências atribuídas ao Conselho Administrativo para a gestão, administração, conservação e utilização do patrimônio e dos espaços da Associação.

Portanto, a decisão encontra-se devidamente amparada pelas normas estatutárias e regulamentares vigentes, dentro das atribuições administrativas do Conselho.

DO COMPROMISSO DA AABB COM O ESPORTE

É fundamental destacar que a decisão pelo encerramento das quadras de saibro não representa, de forma alguma, o abandono ou a redução do compromisso da AABB Alegrete com o esporte.

Ao longo de sua história, a AABB sempre teve o esporte como um dos seus principais pilares, incentivando e promovendo diversas modalidades esportivas, proporcionando aos associados espaços para prática esportiva, lazer, saúde, integração e convivência.

Esse compromisso permanece firme e continuará sendo uma prioridade da Associação.

Da mesma forma, é importante esclarecer que o tênis continuará sendo oferecido aos associados da AABB Alegrete, por meio da quadra rápida destinada à modalidade, mantendo-se, assim, a possibilidade de prática do tênis dentro da estrutura esportiva do Clube.

Portanto, o encerramento das quadras de saibro não significa o encerramento do tênis na AABB. Trata-se da descontinuidade de uma estrutura específica que, diante dos seus custos e da baixa utilização, deixou de apresentar viabilidade dentro da realidade atual da Associação.

O Conselho Administrativo tem o dever de administrar os recursos da AABB com responsabilidade, pensando no conjunto do quadro social e na sustentabilidade da Associação.

Reiteramos que não se trata de uma decisão contra o tênis ou contra os seus praticantes. Trata-se de uma decisão administrativa baseada na necessidade de racionalizar custos, otimizar a utilização dos espaços e direcionar os recursos da AABB para investimentos que tragam benefícios mais amplos ao quadro social.

Respeitamos profundamente aqueles que construíram a história do tênis na AABB e compreendemos o vínculo existente com as quadras de saibro. Contudo, administrar uma instituição exige também olhar para o futuro e tomar decisões que, muitas vezes, não são fáceis, mas são necessárias.

O Conselho Administrativo seguirá trabalhando para revitalizar os espaços, criar novas alternativas de utilização e realizar investimentos que fortaleçam a AABB, ampliando as possibilidades de lazer, esporte, convivência e integração para todos os associados.

A decisão foi tomada com responsabilidade, observando os aspectos financeiros, administrativos e normativos da Associação, tendo como princípio fundamental a preservação da sustentabilidade da AABB e o melhor interesse do seu quadro social.

A AABB continuará incentivando o esporte, continuará investindo em suas modalidades e continuará trabalhando para oferecer aos seus associados uma estrutura cada vez melhor.

A AABB precisa continuar avançando. E avançar também significa ter coragem para tomar decisões difíceis quando elas são necessárias.

Atenciosamente,

Alegrete, 07 de agosto de 2026.

CONSELHO ADMINISTRATIVO AABB ALEGRETE