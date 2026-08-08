Evandro Silva: da Centenário para o mundo, uma trajetória marcada pelo jiu-jitsu e pela superação

Aos 43 anos, o multicampeão da modalidade construiu uma carreira internacional, tornou-se professor nas bases das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos e coleciona títulos conquistados em diferentes países. Nesta semana, durante as férias em Alegrete, Evandro esteve na redação do Portal Alegrete Tudo (PAT) para compartilhar sua história, relembrar os desafios enfrentados ao longo da vida, apresentar seus planos para o futuro e mostrar que, apesar de morar há mais de 11 anos no exterior, jamais esqueceu suas raízes.

Durante a visita, Evandro apresentou parte da coleção de medalhas conquistadas ao longo da carreira e relembrou momentos marcantes vividos dentro e fora dos tatames. Entre as maiores conquistas está o título de campeão da seletiva mundial de Abu Dhabi, uma das competições mais importantes da modalidade e que garante vaga para o Campeonato Mundial. O alegretense faz questão de destacar que conquistou a seletiva mundial, e não o título mundial, resultado que considera um dos momentos mais importantes de sua trajetória.

Mas a história de Evandro poderia ter seguido um caminho completamente diferente. Muito antes de vestir o quimono, seu maior sonho era ser jogador de futebol. Apaixonado pelo esporte, atuava em equipes da cidade, entre elas o Flamenguinho, acreditando que construiria sua vida nos gramados. Porém, um problema de saúde mudou completamente seus planos. Após contrair leptospirose, a doença acabou afetando sua medula, fazendo com que ele perdesse todos os movimentos do corpo. Evandro permaneceu internado durante 18 dias e enfrentou um longo processo de recuperação, que levou mais de um ano até que pudesse voltar a caminhar. Foi justamente nesse período que conheceu o jiu-jítsu.

O que inicialmente era apenas uma forma de fortalecer o corpo, recuperar os movimentos e melhorar sua qualidade de vida acabou despertando uma paixão pelo esporte. Aos poucos, os treinos deixaram de ser somente parte da recuperação física e se transformaram em um novo propósito de vida. O sonho do futebol ficou para trás, mas deu lugar a uma caminhada que o levaria a representar Alegrete e o Brasil em competições internacionais.

Os primeiros anos no jiu-jítsu foram marcados por muito esforço e dedicação. Sem grandes condições financeiras, Evandro precisava viajar constantemente para Porto Alegre em busca de treinamentos mais qualificados, conciliando trabalho, competições e viagens para continuar evoluindo. Foram anos de muito sacrifício, disciplina e perseverança até começar a colher os primeiros resultados expressivos.

Nesse período, um apoio foi fundamental para que ele pudesse seguir competindo. Evandro destaca o patrocínio recebido da Padaria Nosso Sonho, de seus tios Jair e Sandra, que acreditaram em seu potencial e se tornaram seus maiores incentivadores durante uma das fases mais importantes da carreira. O apoio, que se estendeu da faixa-roxa até a conquista da faixa-preta, foi decisivo para custear viagens, treinamentos e competições, permitindo que ele continuasse perseguindo o sonho de viver do jiu-jítsu. Segundo ele, o incentivo recebido da família foi essencial para que pudesse alcançar voos cada vez maiores.

Com o passar do tempo, vieram importantes conquistas estaduais, nacionais e internacionais. Ao longo da carreira, Evandro conquistou 11 títulos do Campeonato Gaúcho, participou de competições em diversos países e acumulou uma extensa coleção de medalhas. Hoje, aos 43 anos, soma 24 anos dedicados ao jiu-jítsu, é faixa-preta há cerca de 12 anos e atualmente possui o 3º grau na faixa.

A trajetória dentro dos tatames também proporcionou experiências únicas. Evandro enfrentou alguns dos maiores nomes do jiu-jítsu mundial, como Bochecha e Rogério Mendes, conheceu integrantes da tradicional família Gracie e também Rodrigo Minotauro, um dos maiores ídolos das artes marciais brasileiras. Além de competir, também atuou como coach de atletas campeões, ampliando sua experiência dentro da modalidade.

Desde a época em que ainda era faixa-branca, Evandro alimentava um sonho: viver exclusivamente do jiu-jítsu. Em 2015, essa oportunidade surgiu através de um processo seletivo realizado para integrar um projeto das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos. A seleção aconteceu no Rio de Janeiro e reuniu aproximadamente cinco mil candidatos de diferentes partes do Brasil.

Graças ao conhecimento adquirido durante anos de dedicação ao esporte, Evandro foi um dos 96 profissionais selecionados para integrar o projeto. A conquista representou uma mudança definitiva em sua vida. Deixava Alegrete para iniciar uma nova etapa no outro lado do mundo, levando consigo apenas sua experiência, determinação e o sonho de construir uma carreira internacional.

Hoje, há mais de 11 anos, Evandro mora em Dubai e trabalha em Abu Dhabi como professor de jiu-jítsu nas bases das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos. Sua função é formar e capacitar militares por meio da modalidade, ministrando treinamentos técnicos e disciplinares que fazem parte da preparação das tropas. Nos Emirados, o jiu-jítsu é amplamente valorizado e integra tanto a formação militar quanto o ensino em escolas, sendo considerado uma importante ferramenta para o desenvolvimento físico, mental e disciplinar.

Segundo Evandro, os treinamentos acontecem em ciclos que variam entre um e dois meses. Durante esse período, os militares participam de aproximadamente 30 aulas, evoluindo tecnicamente até conquistarem novos graus na faixa. O trabalho desenvolvido vai muito além da parte esportiva. O objetivo é contribuir para a formação de profissionais mais disciplinados, preparados e comprometidos com suas funções. Além das bases militares, Evandro também ministra aulas em escolas, onde o jiu-jítsu faz parte da formação dos estudantes desde cedo, reforçando valores como disciplina, respeito e autocontrole.

A adaptação aos Emirados Árabes Unidos também exigiu muito aprendizado. Além do idioma, precisou compreender e respeitar uma cultura completamente diferente da brasileira. Os costumes da sociedade muçulmana, as tradições locais e as normas do país fizeram parte desse processo. Com o passar dos anos, conquistou respeito, estabilidade profissional e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, tornando-se referência na formação de militares e estudantes.

Mesmo com a carreira consolidada no exterior, Evandro voltou a enfrentar um grande desafio. Uma lesão no ombro interrompeu temporariamente sua trajetória nas competições. O atleta sofreu o rompimento de dois tendões e uma fratura na glenoide, precisando passar por cirurgia, fisioterapia e um longo processo de recuperação. Foram mais de dois anos afastado dos campeonatos, período em que também precisou de acompanhamento psicológico para superar os desafios impostos pela lesão.

A perseverança falou mais alto. Depois de meses de recuperação, voltou aos tatames e retomou a participação em competições internacionais. Neste ano, voltou a lutar em Abu Dhabi e também participou de torneios realizados na Turquia, enfrentando alguns dos principais atletas do circuito europeu. Para ele, retornar às competições representou uma vitória tão importante quanto qualquer medalha conquistada ao longo da carreira.

Apesar de viver há mais de uma década nos Emirados Árabes Unidos, Evandro nunca esqueceu Alegrete. Sempre que retorna ao Brasil, faz questão de visitar familiares, amigos e compartilhar o conhecimento adquirido ao longo da carreira. Durante esta passagem pelo município, o atleta também conversou com o prefeito Jesse Trindade sobre a ideia de um grandioso projeto social que pretende desenvolver futuramente em Alegrete.

Além dos compromissos durante as férias, Evandro também dedica parte do tempo a ações beneficentes. Na próxima quinta-feira (6), realizará um seminário de jiu-jítsu em Alegrete com caráter solidário. Toda a arrecadação será destinada para auxiliar no tratamento da filha de um amigo que enfrenta um problema de saúde. Como forma de ampliar a ajuda, o atleta também doou um kimono que será rifado durante o evento, destinando integralmente o valor arrecadado para a família.

Durante a entrevista concedida ao Portal Alegrete Tudo, Evandro demonstrou que sua maior conquista vai muito além das medalhas. Cada troféu representa anos de dedicação, inúmeras viagens, dificuldades superadas, muito treinamento e a certeza de que nunca desistiu dos próprios sonhos. Sua história é a prova de que determinação, disciplina e perseverança podem transformar vidas.

O menino que nasceu e cresceu no bairro Centenário, sonhava em ser jogador de futebol e viu esse caminho ser interrompido por um problema de saúde encontrou no jiu-jítsu uma nova oportunidade. O esporte, que começou como parte de sua recuperação, transformou-se em paixão, profissão e abriu portas para que conhecesse o mundo, representasse Alegrete em importantes competições e construísse uma carreira sólida nos Emirados Árabes Unidos.