Curso de guasqueiro busca preservar profissão tradicional gaúcha e formar novos profissionais em Alegrete

O Sindicato Rural de Alegrete, em parceria com o SENAR-RS e a SEDETUR, da Prefeitura de Alegrete, realizou nesta semana o curso Guasqueiro, no Parque Dr. Lauro Dornelles. A capacitação teve como objetivo aperfeiçoar técnicas e incentivar a continuidade de uma profissão tradicional ligada à cultura do campo.

Com a orientação do instrutor Daniel Cleu Alves Marques, os participantes aprenderam técnicas de preparação, confecção e manejo do couro, resgatando um conhecimento que faz parte da história do homem do campo e da identidade regional.

O ofício de guasqueiro, responsável pela produção de peças utilizadas nas lidas campeiras, como aperos, cordas e outros artigos em couro, é uma profissão tradicional que vem perdendo espaço ao longo dos anos e enfrenta o desafio de manter novos profissionais atuando na área.

Diante desse cenário, iniciativas de formação e aperfeiçoamento se tornam fundamentais para preservar esse conhecimento. A realização de cursos permite que novas pessoas tenham acesso às técnicas do trabalho em couro, garantindo que a profissão continue sendo valorizada e transmitida entre gerações.

Além do resgate cultural, a qualificação também representa uma oportunidade para geração de renda e fortalecimento das atividades desenvolvidas no meio rural.

O Sindicato Rural de Alegrete reforça que ações como essa fazem parte do compromisso da entidade em promover capacitação, incentivar o desenvolvimento dos produtores e trabalhadores do campo e preservar tradições que fazem parte da identidade gaúcha.