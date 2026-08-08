Cerest Oeste completa 15 anos de atuação em defesa da saúde dos trabalhadores da Fronteira Oeste

Ao longo desse período, o órgão consolidou-se como referência regional, desenvolvendo ações de assistência, vigilância e educação em saúde voltadas aos trabalhadores de diferentes setores da economia.

Responsável pelo atendimento de 11 municípios da região, abrangendo uma área que se estende de Santana do Livramento até Maçambará, o CEREST Oeste desempenha um papel fundamental na proteção da saúde do trabalhador, oferecendo suporte tanto para profissionais da área urbana quanto do meio rural.

Durante esses 15 anos, milhares de trabalhadores passaram pelo serviço, que conta com uma equipe multiprofissional formada por fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, médicos e outros profissionais especializados. Além dos atendimentos, o centro realiza investigações de acidentes de trabalho, inspeções em ambientes laborais e atividades educativas voltadas à prevenção de doenças e acidentes relacionados às atividades profissionais.

Entre as iniciativas que marcaram a trajetória do CEREST Oeste está a implantação da Unidade Sentinela do Trabalhador Caminhoneiro, em Uruguaiana, criada para acompanhar e promover a saúde dos profissionais do transporte de cargas. Outro destaque foi o Projeto Aletheia, que capacitou mulheres em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho, ampliando oportunidades de geração de renda e inclusão social.

Também integra o histórico da instituição o Projeto Reciclando o Futuro, responsável pela qualificação e entrega de equipamentos para cerca de 750 recicladores da Fronteira Oeste. A iniciativa buscou proporcionar mais segurança, melhores condições de trabalho e valorização para esses profissionais.

A coordenadora do CEREST Oeste, Anália Rodrigues, destaca que uma das principais atribuições do órgão é a fiscalização dos ambientes de trabalho.

“Um dos pontos de maior importância da atuação do CEREST é o seu poder de fiscalização. A equipe realiza um trabalho técnico, verificando as condições de segurança nos locais de trabalho, orientando empresas e trabalhadores e buscando prevenir acidentes e doenças relacionadas às atividades profissionais”, ressalta.

Atualmente, o CEREST Oeste conta com uma equipe formada por 15 profissionais concursados, que atuam de forma regional. Somente em Alegrete, são realizadas, em média, três fiscalizações por semana. As inspeções podem ser motivadas por denúncias anônimas da população ou por demandas encaminhadas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

Durante as visitas técnicas, os profissionais avaliam o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), as condições estruturais dos locais de trabalho e o cumprimento das normas de segurança em empresas, indústrias, obras e propriedades rurais. Além das fiscalizações, o órgão promove palestras, capacitações e ações educativas com o objetivo de fortalecer a cultura da prevenção e reduzir os riscos ocupacionais.

O CEREST Oeste está localizado na Rua Marechal Floriano, nº 178, no Centro de Alegrete. Situações de risco no ambiente de trabalho podem ser denunciadas pelo telefone ou WhatsApp (55) 99161-5893, com garantia de sigilo ao denunciante. Já o atendimento aos trabalhadores é realizado mediante encaminhamento pela unidade de saúde de referência, por meio do sistema GERCON.