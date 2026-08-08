Fim de semana do Dia dos Pais terá frio e tempo firme em Alegrete

O segundo fim de semana de agosto, quando é celebrado o Dia dos Pais, será de tempo estável e temperaturas baixas em Alegrete. De acordo com a previsão do site meteorológico Climatempo, não há expectativa de chuva entre sábado (8) e domingo (9), favorecendo a realização de eventos ao ar livre e encontros em família.

Após uma semana de grande amplitude térmica, o frio volta a ganhar força no município. Na última terça-feira (4), os termômetros chegaram aos 27°C durante a tarde. Já neste fim de semana, as temperaturas máximas não devem ultrapassar os 17°C, enquanto as mínimas ficam na casa dos 6°C, representando uma queda superior a 20 graus em poucos dias.

No sábado (8), a previsão indica mínima de 6°C e máxima de 17°C. O dia será de sol, com formação de nevoeiro ao amanhecer. Durante a tarde, haverá aumento da nebulosidade, mas sem previsão de chuva. O Dia será favorável a atividade física e eventos ao ar livre.

Já no domingo (9), data em que será comemorado o Dia dos Pais, a previsão aponta mínima de 6°C e máxima de 16°C. O sol predomina durante todo o dia, com céu limpo, enquanto a nebulosidade aumenta apenas no período da noite. Também não há previsão de chuva.