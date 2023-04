AABB, Tigres e Barsemlona largam com vitória no Citadino de Futsal

Tendo como palco a majestosa quadra de esportes da Arena Esporte & Lazer, o Campeonato Citadino de Futsal 2023 voltou a cena. A organização do SESC, AJS e prefeitura através da secretaria de educação esporte e lazer e teve início no último sábado (15), com presença de um bom público no ginásio.

Três jogos marcaram a rodada de abertura da competição que reúne 30 clubes divididos em três divisões do futsal de Alegrete. No primeiro confronto na Arena, Barsemlona e Futsal Brasil jogo válido pela Série C, levou a melhor o Barsemlona, vitória de 3 a 1 com gols de Matheus, Vinícius e Ébner . O Futsal Brasil fez o de honra com Alex.

No segundo jogo do campeonato, o Tigres venceu de goleada a equipe do SER Atlas pelo placar de 4 a 0 destaque para o jogador Gabriel Suárez com um hadtrick ( 3) e Pablo Nunes (1), arremataram os três primeiros pontos do AEF Tigres na busca pelo acesso.

O vale night ficou por conta da estreia da hexacampeã AABB. Em jogo válido pela elite do futsal alegretense o time abebeano enfrentou a AGN. De muita movimentação, a AABB saiu perdendo com gol de Maison para AGN. O empate da Associação saiu de uma troca de passes até que Vini encontrou Bruno leitão que empatou o jogo. Daí em diante, a AABB entrou no jogo e complicou a vida do adversário. Final 7 a 4 para AABB, com gols Bruno leitão (2), Henrique (1), Josimar (1), Rodinelle (1) e Vini (2). Os gols da AGN foram marcados por Tiago Toledo (2), Maison (1) e Clésio (1).

Na terça feira (18), a rodada terá 4 jogos:

19h. Aimoré x Futsal Brasil (Série B)

20h. AFFA x Center Fotos (Série C)

21h. ASSAD x CAID ( Série B)

22h. Raça x Venelle ( Série C )

Fotos: reprodução