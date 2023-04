Urano Negro, Itacuararé, Capo Blade, Dourada Tiger e Corsieiro Negro nas finais do Jockey

O Jockey Club de Alegrete finaliza nesta segunda-feira (17), um final de semana de muito turfe na maior cancha reta do Brasil. Em dois dias foram realizados a disputa de 4 grandes prêmios, dois deles já apontaram campeões.

No páreo único para animais quartos de milha, o I GP Roni Arnaldo Herbe (in memoriam), teve como homenageados nesta primeira edição Jairo Amadeus Guedes Machado e o treinador Carlos Eduardo de Lima. A disputa em 402 metros, foi vencida por Diamante Negro, grande campeão, cavalo de propriedade de Milton Marques de São Francisco de Assis, treinado por L. Alves e pilotado pelo jóquei R. Melo.

O título do 9° GP Estância Ibicuy prova em 400 metros, deu West Famous, criação do Haras Estância Ibicuy , do proprietário de Thiago Batista de São Luiz Gonzaga, treinado pelo P. Lopes e montado pelo G. Santos levou a premiação de grande campeão.

No GP Abertura da Temporada do homenageado o Stud Dullin, as provas em 450m, reuniu em ação animais PSI da geração 2019, inéditos, perdedores e ganhadores convidados em três acirrados páreos. El Capo Blade de Cruz Alta venceu o 1º, El Dourada Tiger de Porto Alegre o segundo e Corsiero Negro da cidade de Pelotas chegou na frente na 3ª eliminatória. A final nesta segunda reúne os três vencedores na finalíssima do GP Abertura da Temporada, com uma dotação de pouco mais de R$ 311 mil na bolsa de apostas. El Capo Blade lidera com cerca de R$ 87 mil em apostas.

A final do GP Abertura da Temporada bate às 15h, já o Titãs da Velocidade corre às 15h, com expectativa de um grande público no Jockey Club. A prova principal será decidida entre dois representantes de Alegrete, Urano Negro e Itacuararé disputam o Grande Prêmio Titãs da Velocidade.

Fotos: PAT e Joel Massariol (Canchareta)