Jogos equilibrados e poucos gols na abertura da Copa LAF dos “Quarentinha”

Nos seis jogos da primeira rodada da Copa Liga Alegretense de Futebol Sênior Especial, foram marcados 7 gols e quatro jogos terminaram empatados, dois deles sem gols. A organização da competição é da Liga que reuniu 13 clubes da categoria chamada de “Quarentinha”, alusão ao limite de idade dos atletas, com menos de 40 anos não participa da disputa.

Foi um sábado de casa cheia no complexo de campo do Jockey Club, tradicional local do futebol amador que oferece três campos. Teve o famoso picadinho pós jogo, pastel, água e cerveja gelada, cardápio obrigatório para a maioria dos atletas que se inserem nessa categoria.

Bom jogos, amplamente equilibrados em uma rodada de sete gols com um público de pouco mais de 200 pessoas que passaram pelo complexo. Destaques para a vitória do Fluminense da Cidade Alta sobre o bom time do Centenário. A equipe do treinador Vagner Moreira contou com o reforço do ex-profissional César Alberto Martinez, com passagens em vários clubes da Argentina, em especial no Boca Juniors, ele foi o autor do gol que deu a vitória ao tricolor por 1 a 0.

Quem também se deu bem foi o Nacional, depois de consolidar hegemonia nos 50, o time do DR. Vilson estreou de pé direito nos 40. Venceu por 2 a 0 o time do Vianense. Os outros quatro jogos encerraram com empate. Sem gols, o Vila Nova empatou com o SER Ceva e União e Boca Juniors também ficaram no 0 a 0.

No confronto entre Aimoré e Operário, um ponto para cada um após o placar de 1 a 1. Mesmo placar do jogo entre Tinga e São José. Folgou na rodada o time da AABB.

Confira os jogos da 2ª rodada – 22 de abril

14h30min:

Operário x União (campo do Palmeiras)

Aimoré x Centenário (no Honório)

Fluminense x Boca (Estrelão)

16h:

SER Ceva x Nacional (no Palmeiras)

Vila Nova x Tinga (Honório)

AABB x São José (campo do Estrelão)

Folga: Vianense

Fotos: reprodução