Abelhas protoganizam linda cena num quintal de Alegrete

Um trabalho em equipe extremamente importante à natureza e na produção de um dos mais ricos alimentos: o mel das abelhas. Onde tem flor lá estão estão elas sobrevoando e sugando o néctar. Essa cena foi flagrada por uma funcionária pública em sua casa aqui Alegrete.

Muitos não gostam da presença delas por medo de serem picados e até solicitam a sua retirada de locais aqui na cidade. Isso só pode ser feito com segurança pelos Bombeiros e por apicultores que as retiram e as levam para lugares em que possam produzir o mel.

Ela se encantou com o movimento das abelhas em sua Palmeira Fênix e até gravou um vídeo.

O trabalho das abelhas já está no período final, mas as plantas que ainda florescem são um prato cheio para as organizadas e trabalhadeiras produtoras de mel. Um dos mais ricos e nutritivos alimentos.

Sobre as abelhas

A vida das abelhas é crucial para o planeta e para o equilíbrio dos ecossistemas, já que, na busca do pólen, sua refeição, estes insetos polinizam plantações de frutas, legumes e grãos. Esta polinização é indispensável, pois é através dela que cerca de 80% das plantas se reproduzem. Como alertava Einstein “se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais quatro anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora, sem flora não há animais, sem animais, não haverá raça humana.”

Assim, as abelhas afetam a nossa vida diariamente sem que nós nos apercebamos disso. A nível alimentar, aproximadamente dois terços dos alimentos que ingerimos são produzidos com a ajuda da polinização das abelhas. Os biólogos sugerem que todos os apicultores devem manter uma colmeia nas suas propriedades, para aumentar a produtividade das culturas tradicionais, como o milho e feijão, garantindo a produção de alimentos que dependem da polinização das abelhas. Este é o reconhecimento de que, sem as abelhas, a segurança alimentar da Humanidade pode estar ameaçada.

