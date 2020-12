Roberto Segabinazzi assume a provedoria da Santa Casa

A reunião realizada no dia 15, convocada pelo Conselho Fiscal da Santa Casa, presidida por Antonino Donelles, tratou sobre o novo provedor do Hospital, no lugar de Milton Araújo ( in memorian).

Conforme os presentes à reunião, o estatuto prevê, que o primeiro Vice assume o cargo na vacância do titular.

O então Vice- presidente da Provedoria, Roberto Segabinazzi, após as tratativas com todo os presentes à reunião aceitou o desafio de continuar o trabalho, que começou na gestão de Milton Araújo e ainda tem mais um ano e meio.

Por telefone, Segabinazzi disse que vão continuar o que haviam iniciado nessa gestão, com o principal objetivo de buscar soluções para o endividamento tributário da instituição.

-E, principalmente, equacionar a receita e despesa do Hospital buscando ampliar as receitas, visto que o que entra não cobre as despesas da Santa Casa”, considerou.

Um das alternativas é ampliar a adesão da comunidade ao Care Saúde – cartão de descontos dos serviços do Hospital e dos conveniados, informou o novo provedor. O primeiro Vice-presidente agora é César Dionson junto com os demais que integram a irmandade .

Vera Soares Pedroso