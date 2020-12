A APAE/Alegrete foi contemplada com recursos do Tri Legal

Compartilhe















A APAE/Alegrete, participou, no ano de 2020, de 02 editais, para concorrer a recursos da Federação das Apaes/RS, através do TRI LEGAL, onde fomos contemplados com:

O primeiro Projeto, de Revitalização e Manutenção do Espaço Físico; no valor de R$ 29.900,00 onde a Instituição promoveu melhorias na estrutura do seu prédio, com a retirada de infiltrações do telhado, colocação de toldos metálicos na porta de entrada do prédio, cozinha e oficinas, adaptação da porta principal de entrada no prédio, o que possibilitou melhor acessibilidade e segurança aos usuários.

O segundo projeto, que nossa Instituição foi contemplada é a aquisição de brinquedos adaptados, pensando em proporcionar condições de lazer adaptado às nossas crianças.

Foram adquiridos com os recursos, um carrossel adaptado com capacidade para 04 crianças, sendo uma cadeirante, um balanço inclusivo com capacidade para até 02 crianças e uma gangorra cadeirante inclusiva. Brinquedos estes orçados em R$ 23.362,00 com o frete.

Tudo isto favorecerá o desenvolvimento de habilidades e o melhor convívio social dos nossos alunos.