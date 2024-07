Abertas inscrições para o curso do Magistério do Oswaldo Aranha

Uma alternativa para quem busca a área de educação é fazer o curso de Magistério, também conhecido por Normal, oferecido pelo Instituto de Educação Oswaldo Aranha em Alegrete. As inscrições, aos interessados, estão abertas e quem deseja cursar magistério e dar aulas para educação infantil e aos anos iniciais busque mas informações para não perder a inscrição.

São 20 vagas para o curso de Magistério e quem se formar estará aptto a dar aulas para educação infantil a crianças até o 5º ano do Ensino Fundamental. É um curso tradicional com mais de 70 anos que só é oferecido em Alegrete, na Escola Oswaldo Aranha, com aulas teóricas e práticas com experientes professores na área de educação no Município. As atividades que incluem aproveitamento a quem já fez o nível médio é de dois (2) anos.

A coordenadora do curso, professora Tatiana Geraldo Peiche, salienta que as vagas são para os períodos diurno ou noturno e as inscrições vão até o dia 7 de julho pelo www.educacao.rs.gov.br.