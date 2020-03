Aberto edital para Árvore Digital de Alegrete

A prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, informa que se encontraram reabertas as inscrições para a apresentação de projetos para a instalação de “Árvore Digital”.

De acordo com o diretor de Inovação e Tecnologia da SEDETUR, Alex de Souza, o Edital de Chamamento Público 001/2020 ficará aberto até o dia 02/04/2020, e constitui no credenciamento de interessado, podendo ser pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que tenham interesse em apresentar um projeto de tecnologia sustentável para utilização de parte do espaço público denominado como Calçadão Hélio Ricciardi dos Santos, na rua Gaspar Martins entre a Praça Getúlio Vargas e a rua General Sampaio e no lado leste do Parque Ruy Ramos, para instalação de uma estrutura, que ofereça os serviços gratuitos de carga elétrica em celulares e equipamentos portáteis com entrada USB e conexões simultâneas, via Wi-Fi com diversos aparelhos para acesso à internet, sem ônus financeiro para o município e/ou aos munícipes usuários dos referido serviços, proporcionando à população, meios de aumentar sua interação, conectividade e, que tragam estímulos a um comportamento mais sustentável e ambientalmente correto. “Buscando ideias que envolvam tecnologia sustentável com disponibilização de energia limpa, decidimos lançar esse desafio para trazer ao nosso município projetos inovadores, além da oferta da conectividade digital por meio de tecnologias sustentáveis, os interessados, na apresentação da proposta, deverão priorizar os objetivos que constam no edital que serão avaliativos e classificatórios” afirma o diretor.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Jesse Trindade dos Santos, “as árvores digitais têm como objetivo democratizar o acesso à internet por meio da oferta de serviços tecnológicos gratuitos aos cidadãos, bem como, fomentar o uso dos espaços públicos pela comunidade. Como boa parte das estruturas operam com a captação da luz solar para gerar eletricidade, a iniciativa ainda visa conscientizar sobre a importância de soluções sustentáveis na produção e no uso da energia”.

O modelo já é usado em cidades do Paraná, como Pato Branco e Maringá, também em Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e Fortaleza.

DPCOM