Aberto o processo para instalação do segundo parklet em Alegrete

O Grupo de Trabalho de Implantação de Parklet (GTP), formado pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania e Infraestrutura, informa que foi aberto o processo de instalação do segundo parklet em Alegrete, na rua Venâncio Aires.

Após a análise do projeto em nome da Sorveteria Q-Morango, o GTP publicou nesta segunda-feira, 3, o Edital de Conhecimento Público no site do Município e realizou a sinalização no local onde será instalado o parklet, a população em geral terá, a contar da data de publicação do edital, 5 dias úteis para manifestar contrariedade ao projeto, não havendo manifestações será feita a liberação para instalação.

O projeto foi analisado nas questões estruturais, de interesse público e de mobilidade urbana onde não foram apontados impedimentos para a sua instalação.

DPCOM-PMAlegrete