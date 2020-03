Abertura da Copa dos Campeões dos Jogos da Solidariedade sem distinção de gênero

A equipe AJS entrou em ação no último domingo (8). A abertura dos 15º Jogos da Solidariedade contou com a presença de um bom público no Ginásio Oswaldo Aranha Cívico Militar. O prefeito Márcio Amaral acompanhado da secretaria Márcia Dorneles prestigiaram a solenidade de abertura.

Pioneira em realizar jogos com meninas e meninos juntos nas categorias menores, a AJS deu mais um belo exemplo na Copa dos Campeões. Em quadra, as meninas deram um show ao lado dos guris. Cada time que entrava em quadra, trazia junto atletas do sexo feminino e masculino junto, sem distinção de sexo. Resultado um show em quadra, aplaudido pelo público que foi ao ginásio prestigiar a gurizada em ação.

Foram realizados sete jogos da categoria Sub-7 ao Sub-13, pela Copa dos Campeões 2020. No total foram arrecadados 322 quilos de alimentos, no maior torneio solidário da Fronteira Oeste do RS.

No Sub-7, O Bola Brasil de Uruguaiana venceu o Real/Alegrete por 6 a 2. No Sub -13, a ASSAD fez 8 a 3 no Real/Alegrete. Já pelo Sub-9, a AABB/Alegrete foi goleada pelo Bola Brasil Uruguaiana, 18 a 0.

Pelo Sub-11, mais uma derrota sofrida pelo time abebeano alegretense, 22 a 0. Em mais um jogo pelo Sub 7-, o Bola Brasil bateu a AABB/Alegrete, 5 a 0.

No Sub-9 , o Real/Alegrete perdeu por 10 a 3, para o Bola Brasil. Fechando a rodada no Sub-11, o Real/Alegrete sofreu mais um revés, 4 a 3 para os uruguaianenses do Bola Brasil.

Júlio Cesar Santos Fotos: AJS