Apenas três jogos no Torneio “Quarentinha” do Palmeiras foram realizados

Apenas três jogos movimentaram o Torneio do Palmeiras na categoria sênior especial no último sábado (7), no complexo de campos do Jockey Club em Alegrete.

Em sua 11ª edição, o verdão do Capão do Angico através do desportista Aparício Ringues realiza a competição para atletas quarentinhas da Liga Alegretense de Futebol. A competição tem chancela da Liga e se caracteriza por um dos principais torneios da pré-temporada do futebol amador do município.

Com folga para os times da chave “A”, foi a campo apenas os times da “B. Destaque para a goleada do Boca Jr. sobre o Cruzeiro, 6 a 0.

Quem também venceu na rodada foi o Centenário. O clube que carrega o nome do bairro da Zona Leste ganhou do Honório Lemes, 2 a 1. Fechando a 3ª rodada no grupo, o jogo Ibirapuitá e Aimoré terminou com empate em 1 a 1.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução