Abigeato de ovelhas no Catimbau

O abigeato ainda acontece, no interior de Alegrete, sendo mais frequente levarem ovelhas. Um produtor da região do Catimbau, a 50 km da cidade, relata que na última sexta- feira( 5) levaram, de uma só vez, oito ovelhas de sua propriedade. Ele registrou BO, porque o que solicitam para saberem onde ocorrem os abigetos e para que os policiais possam maper as localidades, citou.

O produtor acredita que tenham utilizado cavalos e cachorros, porque ouviram latidos no início da noite, mas acreditavam ser caçadores. Ficou só os resquícios dos abates no campos e a carne foi toda transportada do local, esclareceu o criador rural do 6º Sub Distrito.