A arte de empinar bikes é destaque no 2º Grau Fest em Alegrete

Organizado pelo Grupo Rolê de Bike e pelo jornalista e ativista da cultura e do esporte Paulo Berquó, o evento ocorreu durante toda a tarde de domingo (28), com o suporte da Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública.

Desde cedo, a movimentação da garotada adepta do ‘Grau’, arte de levantar a roda traseira da bicicleta e desafiar a gravidade, já agitava o parque. O Alegrete Grau Fest é dividido em três categorias: Grau sem Manobras, Grau com Manobras e Mostra de Bicicletas.

Nylo Júnior, coordenador do Grupo Rolê de Bike, assumiu o papel de apresentador do evento. Como coordenador, fez questão de destacar os apoios, como da Sheepe Marketing Digital, na criação das artes visuais (flyers), bem como da produtora de festas Blackout, que contribuiu com o equipamento de som. Além disso, contamos com o apoio de parceiros como Preto Bike Show, Mundo Real, Eliezer Costa Fotógrafo e Fabinho Barbearia.

“O Rolê de Bike é uma ideia generosa, porque une uma garotada apaixonada pela prática de um esporte radical, com passeios pela cidade e ações de cunho social “, explica. O evento é a coroação dessas práticas, reflete.

Paulo Berquó, por sua vez, destaca o apoio na divulgação do evento por parte de produtores de conteúdo e influencers digitais como Nicolas Freitas e Daniel Yank.

Confira os resultados do 2º Grau Fest: Exposição de Bikes

(Montadinhas e Camelão)

1° – Eduardo Lobins (26 pontos)

2° – Alex Trindade (22 pontos)

3° – Alexandre de Oliveira (21 pontos)

Exposição de Bike (Gios, Viking, Hupi)

1° – Gustavo Lovatto (40 pontos)

2° – Bernardo Parcianello (40 pontos)

3° – Enzo Soares (30,4 pontos)

Competição Grau c/Manobras

1° – Davi dos Santos (89 pontos)

2° – Enzo Soares (88 pontos)

3° – Thales Roos (86 pontos)

Competição Grau s/Manobras

1° – Richard Wesner (44 pontos)

2° – Henrique Cassol (38 pontos)

3° – Bernardo Ribeiro (35 pontos

Fotos: Eliezer Costa