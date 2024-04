Sanga transborda e água arrasta carro no interior de Alegrete

A chuva forte, em mais de 60mm, que caiu na manhã, deste dia 29 em Alegrete, fez sangas e riachos do interior do Muncípio transbordar. No Rincão de São Miguel a força da água que tapou uma ponte em trecho daquela localidade do interior cerca de 20 km da cidade arrastou uma saveiro que parou em arbustos. A sanga fica próximo a entrada da Fazenda Olhos D’água naquela localidade rural.

Com o transbordamento, a ponte não deu passagem, uma fila de veículos parou na estrada a espera da água baixar e seguir o trajeto na manhã deste dia 28.

A previsão é de chuva até a próxima sexta- feira, num total de mais de 140mm. A Defesa Civil já está com equipes da Prefeitura e do Exército em alerta no caso de necessidade de remover famílias de áreas inundadas aqui na cidade. A infomação é do coordenador Renato Arnoud Grande.