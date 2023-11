Abílio Nogueira deixa um legado de trabalho e dedicação às obras sociais em Alegrete

Baile inédito em Alegrete arrecada mais de 2.600 unidades de fraldas

Sempre atento à atividade que norteou sua vida, ele integrou a direção do Sindicato Rural de Alegrete, onde foi presidente por duas gestões, de 1998 a 2003, participando de importantes decisões voltadas ao agronegócio. Abílio foi o fundador do plano de saúde do Sindicato Rural e também ocupou o cargo de Vice-presidente da Farsul. Sua sobrinha, Andrea Oliveira, destaca o engajamento do tio em causas sociais e obras da Santa Casa de Caridade.

Abílio Nogueira de Oliveira deixa a esposa, cinco filhos, netos, e demais familiares, além de um legado de amigos.

As últimas homenagens estão sendo prestadas na sala 1 da Angelus, com o sepultamento marcado para às 16h30min no Cemitério Municipal de Alegrete.