Baile inédito em Alegrete arrecada mais de 2.600 unidades de fraldas

O piquete Candeeiro da Paz se transformou em um baile à moda antiga, com as guloseimas servidas nos bailes de outrora.

Angélica Abreu e Daniel Lima

A entrada para os convidados foi um pacote de fraldas tamanho G. O baile à espera de Caetano reuniu 200 convidados que participaram de forma alegre no evento que marca a vida do casal Angélica e Daniel e foi animado pelo grupo Kafundó. Foi um baile divertido com atrações, incluindo o sorteio de brindes para os convidados e um totem de fotos. Eles saíram do evento com a carroceria de uma caminhonete lotada de fraldas.

“Foi muito divertido, e todos gostaram por ter sido algo diferente. Estamos felizes, à espera do nosso primeiro filho, que será mais um peão para bailar no Alegrete”, comentou a mãe de Caetano. No total, foram 2.664 unidades de fraldas.

Esse baile também serviu para fortalecer a cultura gaúcha que merece sempre destaque, disse Angélica E, também ao nosso grupo musical de Alegrete e ao rapaz do tótem de fotos que também é daqui da cidade, comentou.

