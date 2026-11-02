Abras aponta alta nas vendas de arroz, óleo, macarrão e café após proibição das bets

O consumo de alimentos nos supermercados brasileiros apresentou crescimento nas primeiras semanas após a proibição das plataformas de apostas online, as chamadas bets. O levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), divulgado na última quarta-feira (28), aponta aumento nas vendas de produtos essenciais, como arroz, óleo, macarrão e café.

Segundo a entidade, o consumo no varejo alimentar cresceu 6,5% entre os dias 5 e 11 de outubro, na comparação com o mesmo período de 2025. Na semana seguinte, entre 12 e 18 de outubro, a alta foi de 6,3%. O crescimento foi registrado em diferentes formatos de comércio, incluindo supermercados, atacarejos e mercearias.

A reportagem do Portal Alegrete Tudo (PAT) procurou gestores de supermercados de Alegrete para verificar se o movimento também foi percebido no comércio local. Um dos responsáveis consultados avaliou que, devido ao curto período desde a mudança nas regras, ainda é difícil mensurar se houve aumento nas compras provocado pela interrupção das apostas.

Outro gestor procurado pela reportagem não havia retornado até a publicação desta matéria. Dessa forma, ainda não há informações suficientes para confirmar uma mudança específica no consumo dos supermercados alegretenses relacionada à proibição das bets.

Produtos básicos concentram crescimento

De acordo com a Abras, a elevação nas vendas foi observada principalmente em itens de consumo cotidiano, como arroz, óleo, macarrão e café. Na Região Sul, o crescimento chegou a 10,6% na semana de 5 a 11 de outubro e a 9% entre os dias 12 e 18, sempre em comparação com os mesmos períodos do ano anterior.

A associação relaciona o desempenho à proibição das apostas de quota fixa, estabelecida pela Medida Provisória nº 1.394/2026, publicada em 25 de setembro. A entidade também cita dados do Banco Central que apontam uma redução no número de transações via Pix após a medida.

Apesar dos indicadores, os números ainda não permitem determinar quanto do crescimento nas vendas decorre diretamente do fim das apostas. Outros fatores econômicos e mudanças no comportamento dos consumidores também podem influenciar o volume de compras.

O que mudou com a proibição das bets?

A Medida Provisória nº 1.394/2026 proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das apostas de quota fixa no Brasil, abrangendo tanto as apostas esportivas quanto os jogos online. A medida também estabeleceu procedimentos para o encerramento das operações e a devolução dos saldos disponíveis nas plataformas aos apostadores.

A discussão sobre os efeitos da proibição envolve, entre outros aspectos, o orçamento das famílias. Pessoas que destinavam parte de sua renda às apostas podem passar a utilizar esses recursos em outras despesas, como alimentação e contas domésticas. Entretanto, essa possibilidade não significa que todos os apostadores tenham alterado seus hábitos de consumo.

O crescimento registrado pela Abras abre espaço para o debate sobre a relação entre apostas, renda familiar e consumo. Em Alegrete, porém, os primeiros relatos obtidos pelo PAT indicam cautela na avaliação dos efeitos locais, já que ainda é necessário observar o comportamento das vendas ao longo de um período maior.