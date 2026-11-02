Falta de luz em Alegrete: desligamentos da RGE de 6 a 14/11

A CPFL RGE programou dez desligamentos em Alegrete entre 6 e 14 de novembro. O maior é na quarta-feira, 11/11, das 6h05 às 9h10, e atinge Honório Lemes, Promorar, Ibirapuitã e Vila Promorar. Na sexta (6/11) e no sábado (14/11) o corte chega também a ruas do Centro, do Prado e do Balneário Cavera.

Os demais ficam em estradas e localidades do interior. Todos aparecem como “Aguardando Execução” no sistema de desligamentos programados da distribuidora, consultado nesta quinta-feira (22/10). Datas e horários podem mudar, principalmente se o tempo atrapalhar o serviço.

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Calendário dos desligamentos

Data Horário Tipo Onde Sexta, 6/11 11h45 às 18h15 Obra BR-290 (nº 4520 ao 4560), Medianeira (Rua São Judas Tadeu, 1205) e Saint Pastous (Rua Armando Dornelles de Freitas, 69) Sexta, 6/11 12h às 17h50 Obra Balneário Cavera: Av. Afonso Ligório e ruas Célio Alves Pahim, João Franco Antunes, José Antônio Galanena Colo, Acácio Pedroso e Otacílio Gonçalves, entre outras Sexta, 6/11 12h19 às 18h29 Obra Rincão São Miguel (Rincão Cadore, nº 165 ao 200, e Rincão Marchezan, nº 500) Terça, 10/11 12h01 às 18h31 Obra Estrada do Angico (nº 238 ao 308) Terça, 10/11 12h às 18h20 Obra Angico, Inhanduí (Cor. Marne Borges), Estrada do Inhanduí (nº 247 ao 1390) e Estrada do Itapororó (nº 2200) Quarta, 11/11 6h05 às 9h10 Manutenção Honório Lemes, Promorar, Ibirapuitã e Vila Promorar (dezenas de ruas, lista abaixo) e BR-290 (nº 6650) Quarta, 11/11 11h46 às 18h56 Obra Estrada do Caiboaté, Ibirapuitã (Rua Jararaca, nº 76 ao 230) e Rincão São Miguel (Estrada São Miguel, nº 90 ao 210) Sexta, 13/11 12h10 às 18h Obra Ibirapuitã (Av. Cavera, nº 310 ao 400; Rua Quaraí, nº 57 ao 145; Rua São Borja, nº 274 ao 451) e Vila Promorar (Rua Santana, nº 200 ao 388) Sábado, 14/11 12h25 às 16h15 Obra Centro (Av. Dr. Alexandre Lisboa, nº 85 ao 650, e Rua David Canabarro, nº 349 ao 431) Sábado, 14/11 12h05 às 19h35 Obra Prado (Av. Braz Faraco, Praça Marcírio Brittes e ruas Canindé, Guarani, Índia Camaco, Índia Ponaim, Tapajós, Tapuia, Timbira, Tupinambá, entre outras) e Progresso (ruas Fidêncio Caiboaté, Hernani Schimitt e Juca Ruivo)

Além dos cortes, o sistema registra seis interrupções momentâneas, as chamadas “piscas”, de menos de três minutos: em 6/11 (Rincão São Miguel, ao meio-dia e no fim da tarde), em 10/11 (Estrada do Inhanduí) e em 14/11 (Prado, no início e no fim do serviço).

Ruas da manutenção de 11/11

A manutenção da manhã de 11/11 é a que alcança mais moradores. Pela lista da RGE, ficam sem energia, entre outras, a Praça Gazeta e as ruas Albino R. Severo, Araci Baez, Carlos R. P. Nogueira, Danilo S. dos Santos, Dr. Aloísio S. Moraes, Florentino Irizaga, Gaudêncio Correa Motta, Hugo M. Giacomoni, Mário S. B. Melo, Silvano M. Erizalde e Vereador Alencar S. Bicca, no Promorar; as ruas Adão Fontoura da Silva, Antônio Cândido Oleques, Ney dos Santos Leal e a Travessa Quatro Cavera, em Honório Lemes; a Avenida Cavera (nº 34), a Rua São Borja (nº 586 ao 734) e a Rua Santana (nº 367 ao 771), em Ibirapuitã e Vila Promorar.

Como se preparar

Carregue celulares e baterias portáteis antes do horário informado.

Desligue aparelhos sensíveis da tomada, para evitar danos quando a energia voltar.

Quem depende de equipamentos elétricos por motivo de saúde deve avisar a RGE com antecedência.

Estabelecimentos que usam refrigeração devem evitar abrir freezers e geladeiras durante o corte.

Quem trabalha no Centro e vai precisar de energia no sábado (14/11), à tarde, deve considerar o horário do desligamento na Avenida Dr. Alexandre Lisboa e na Rua David Canabarro. Em 14/10, outro corte já havia atingido a região: Falta de luz programada no Centro de Alegrete na quarta, 14/10.

Os cortes de 19 a 26/10 estão em Falta de luz em Alegrete: desligamentos da RGE de 19 a 26/10.

Onde conferir

A consulta por município é feita no sistema de desligamentos programados da CPFL RGE. Datas e horários podem ser alterados pela distribuidora, por isso vale conferir de novo perto do dia.