Rede municipal de saúde organiza equipes médicas conforme a demanda dos serviços

A organização dos profissionais médicos nas unidades de saúde de Alegrete leva em consideração as necessidades de cada serviço, a demanda de pacientes e as especialidades dos profissionais. A secretária municipal de Saúde, Heili Temp, destaca que os remanejamentos fazem parte da dinâmica de trabalho da rede municipal e da busca por uma assistência que contemple tanto o tratamento quanto a prevenção de doenças.

Na Vila Piola, um médico com carga horária de 20 horas semanais foi remanejado para o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD II). A mudança considera a especialização do profissional em psiquiatria e a demanda de atendimentos do serviço, que chega a aproximadamente 1,6 mil por mês.

Com o remanejamento, a unidade da Vila Piola permanece com dois médicos de 40 horas semanais. Segundo Heili Temp, após o remapeamento da rede municipal, as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) passaram a atender, em média, cerca de 3,5 mil pacientes por unidade. A distribuição dos profissionais considera as necessidades de cada serviço e a organização da assistência.

A secretária também ressalta que o trabalho da Saúde vai além do atendimento às doenças, com iniciativas voltadas à prevenção e à promoção da qualidade de vida. Entre as ações desenvolvidas está o projeto Cuidar em Movimento, além das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), que incluem atividades como massagem, hidroginástica, reiki e outras práticas destinadas ao bem-estar da população.

Coordenadora destaca funcionamento das equipes

A coordenadora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, Carmem Soares Norões, destaca que todas as equipes das Estratégias de Saúde da Família do município contam com médicos. As jornadas de trabalho variam entre 20 e 40 horas semanais, conforme a organização dos serviços.

De acordo com a coordenadora, nas unidades que possuem duas equipes, são quatro médicos; nas que contam com uma equipe, são dois profissionais, conforme a estrutura informada pela coordenação.

No Centro Social Urbano (CSU), também ocorreu o remanejamento de uma profissional. Segundo Carmem, a mudança foi realizada sem prejuízo à assistência prestada aos pacientes.

Outro destaque é o atendimento no terceiro turno, no período noturno, oferecido três vezes por semana nas unidades da Vila Piola, Rondon, Centro Social Urbano, Passo Novo e no Posto de Atendimento Médico (PAM).

A organização dos serviços busca adequar a distribuição dos profissionais às demandas da rede municipal, mantendo o atendimento à população e ampliando as ações voltadas à prevenção, ao cuidado e à promoção da saúde em Alegrete.