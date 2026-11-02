Secretaria da Agricultura vai abrir 2 novos poços artesianos no Assentamento Novo Alegrete

Morando no Assentamento Novo Alegrete há quase 20 anos, as cerca de 60 famílias que vivem e produzem no local até hoje não contam com uma rede de encanamento de água. O produtor Jeferson Boeir, da agroindústria Frutos do Campo, que trabalha com a família na produção de bolos comenta que eles sempre tiveram um bom relacionamento com a Secretaria da Agricultura e Pecuária de Alegrete que providenciou poços artesianos e vai conseguir mais outros ao local para suprir a demanda de água no assentamento.

No verão, quando normalmente acontece estiagem em Alegrete diminuem as fontes naturais de água e um caminhão pipa da Prefeitura, em trabalho da Defesa Civil, costuma ir às comunidades rurais do interior do município garantir água potável às famílias e animais.

A Secretária Gabriela Weiller informa que foram perfurados quatro poços artesianos e já foi encaminhado empenho para a abertura de mais dois poços no assentamento, para dar continuidade ao melhoramento no abastecimento de água à população. E para isso já mantiveram reunião com o INCRA, atesta.

Este ano, com o El Niño que provoca mudanças drásticas no clima, até o momento não há previsão de estiagens mais severas aqui na região.