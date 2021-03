Abril inicia com teatro virtual no palco do Centro Cultural em Alegrete

Compartilhe















O grupo ART & Vida, de Rosário do Sul será responsável pela montagem, que conta com patrocínio da Lei Aldir Blanc e, em Alegrete, com apoio da Prefeitura.

Uma reunião entre Paulo Evandro da Costa, do Grupo Arte e Vida de Rosário do Sul; Paulo Berquó, do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek; Paulo Amaral, do Coletivo Multicultural; e Alisson Machado, também do Coletivo e do departamento de Comunicação da Prefeitura, estabeleceu uma parceria para a realização do espetáculo ” O Médico Camponês”, de forma virtual em Alegrete.

O espetáculo acontecerá mo palco do Centro Cultural, com apenas elenco e equipe técnica presentes, com transmissão do Facebook da Prefeitura de Alegrete. Todos os protocolos serão rigidamentes cumpridos.

Este espetáculo é o oportunizado pela Lei de Emergência Cultural, a Lei ALDIR BLANC, e está sendo apresentado nas cidades da Fronteira Oeste, conforme as contrapartidas do projeto.

A secretária de Educação e Cultura, Ângela Viero, elogiou a parceria firmada pelo Centro Cultural, e ressaltou a importância da arte e da cultura nesses tempos de Pandemia que a sociedade enfrenta.

ESPETÁCULO O espetáculo infantil “O Médico Camponês”, do “Art &Vida” ilustram as ações do projeto “Art & Vida com o pé na estrada”, realizado com recursos da Lei nº 14.017/2020 LEI ALDIR BLANC. Em Rosário do Sul, com apoio da Prefeitura, apresentou live no Teatro João Pessoa, com a participação dos professores da rede pública municipal e uma assistência de mais de dois mil internautas, com a participação de diversas cidades do Estado.

O espetáculo contou com a parceria da SMEC – Departamento Cultural, Teatro João Pessoa e assessoria de imprensa de Rosário. O grupo Teatral Art & Vida completará 24 anos em maio 2021, sendo uma das joias da cultura de Rosário do Sul. O grupo vem há anos fazendo sua trajetória e percorrendo toda a região sul do país. Traz na bagagem diverso espetáculos e produções. Entre os destaques estão justamente o espetáculo infantil “O Médico Camponês”.

Trata-se de uma livre adaptação de uma farsa medieval do grande dramaturgo Molière, o clássico “Médico à Força”. Baseada nessa história, Marcia Frederico escreveu ”O Médico Camponês”. O espetáculo, aborda vários tópicos relacionados ao “modus vivendi” do ser humano contemporâneo tais como suborno, falsidade ideológica e, principalmente, a violência contra a mulher, mola propulsora da ação que o espetáculo propõe, inserindo atos da atualidade adaptados ao texto. A montagem é dirigid ao público infantil e para toda a família, em todos os seus formatos.