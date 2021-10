Açaí no Carrinho SA comemora seu primeiro aniversário e lança a venda de franquias



A apresentação do cardápio diversificado, de qualidade, rico em acompanhamentos, preços justos e o atendimento conquistou o público de todas as idades, uma vez que o acaí é considerado a pérola negra da Amazônia, destacando-se pela sensação de refrescância, saciedade e oferecendo muitos venifícios à saúde.

Em menos de um ano o empreendimento ganhou força e credibilidade, possuindo três pontos espalhados pela cidade sendo um na rua General Arruda – 30, um no Calçadão e outro no Clube Sete de Setembro), com uma média de 5 mil açaís vendidos mensalmente, conta com mais de dez profissionais qualificados que orgulham-se em fazer parte da “Família Açaí no Carrinho SA”.

Desta forma comemorar o primeiro aniversário com muito trabalho, dedicação e sucesso, fez com que Sandro Quadros sonhasse em compartilhar a sua ideia com empreendedores de outras cidades.

Nasce o Lançamento da venda de franquias com a marca Acaí no Carrinho SA e, de imediato já vendido franquias nas cidades de Manoel Viana, Uruguaiana e Santa Maria.

Para mais informações referente à franquia:

Whatsapp: 55 9 9664 5122

Horário de atendimento:

Das 13h às 23h com vendas presenciais e pelo Delivery

Whatsapp: 55 9 9638 2958

Aline M. Kunz