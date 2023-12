Ação beneficente reúne músicos, empresários e comunidade em prol da felicidade infantil

Idealizado pelo trompetista Diego Cardoso, com o apoio fundamental do grupo de veteranos da Banda Lauro Dornelles, e a colaboração ativa dos membros da Banda Musical Honório Lemes, além de diversas pessoas da comunidade, empresários e amigos, a iniciativa teve como principal objetivo levar alegria e esperança para crianças de áreas menos favorecidas.

Motorista colide contra parede de loja, atinge Uno e para em cima da calçada no Centro

A ação consistiu na arrecadação e doação de brinquedos para crianças dos bairros Promorar, Nilo Soares Gonçalves, Getúlio Vargas, Nova Brasília, Saint Pastous, Segabinazzi, entre outros. O gesto solidário não apenas proporcionou momentos de felicidade para os pequenos, mas também fortaleceu os laços comunitários, promovendo a união de diferentes setores da sociedade em prol de uma causa nobre.

Diego Cardoso, idealizador do projeto, expressou sua satisfação em ver a mobilização da comunidade e a generosidade de todos os envolvidos. “A música tem o poder de unir as pessoas, e quando combinamos essa força com o espírito solidário, conseguimos fazer a diferença na vida das crianças que mais precisam. Este é apenas o começo, e nossa intenção é ampliar o alcance do projeto no próximo ano, beneficiando um número ainda maior de crianças em 2024”, afirmou Cardoso.

Família de alegretense ferido gravemente em acidente clama por solidariedade