Família de alegretense ferido gravemente em acidente clama por solidariedade

Christian, foi vítima de um sério acidente na madrugada de sábado (16) para domingo (17) na rota do sol 453.

O alegretense, de 28 anos e há 6 anos residindo em Caxias do Sul, estava a caminho de casa após seu expediente de trabalho quando um carro colidiu frontalmente contra a Biz que ele pilotava. O responsável pelo acidente, segundo testemunhas, encontrava-se alcoolizado e fugiu do local atravessando uma área de vegetação.

Como resultado do acidente, Christian fraturou o fêmur e sofreu uma fratura exposta no joelho. Além disso, apresenta coágulo no pulmão, o que levou ao adiamento da cirurgia em duas ocasiões devido à necessidade de oxigênio para a respiração.

A cirurgia, prevista para acontecer na quinta-feira, será crucial para o processo de recuperação. Entretanto, a falta de familiares na cidade complica a situação, uma vez que apenas a esposa e o enteado estão disponíveis para prestar apoio. Após a intervenção, o alegretense precisará utilizar um andador e, posteriormente, muletas para sua reabilitação.

Em meio aos desafios enfrentados, a irmã de Christian Tormes lançou uma rifa como forma de angariar fundos para auxiliar nas despesas. Com a necessidade de custear alimentação e locomoção da mãe que está auxiliando, a família busca solidariedade para superar esse momento difícil.

A rifa está sendo oferecida por meio de pagamento via Pix, sendo que o primeiro prêmio é um Pix de 100 reais, o segundo de 75,00 Pix, e o terceiro de 50 Pix. Quem desejar contribuir a chave Pix é 54 99186-2325.

A família de Chris Tormes agradece antecipadamente por qualquer ajuda e solidariedade prestada neste momento desafiador.