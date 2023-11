Ação conjunta realiza revista geral no Presídio de Alegrete

O objetivo principal da operação é cumprir o planejamento estabelecido pela 6ª Delegacia Penitenciária Regional, mantendo a ordem e disciplina dentro do presídio. Além disso, os agentes buscaram apreender possíveis itens ilícitos que pudessem comprometer a segurança da instituição.

Novembro Azul: a importância da prevenção e diagnóstico do câncer de próstata

A operação contou com a participação de policiais penais do Grupo de Intervenção Rápida (GIR), um policial penal da Agência Regional de Inteligência Penitenciária e três policiais penais da 6ª Delegacia Penitenciária Regional, além de membros do quadro funcional do Presídio de Alegrete. O trabalho conjunto envolveu também o apoio da Brigada Militar, Bombeiros de Alegrete e Guarda Municipal.

Durante a fiscalização, a quadra em frente ao Presídio de Alegrete foi interditada, garantindo a segurança e a eficácia da operação. Mais detalhes sobre o resultado da ação serão divulgados posteriormente pelas autoridades competentes.

Fotos: Ana Fernandes