Novembro Azul: a importância da prevenção e diagnóstico do câncer de próstata

A campanha Novembro Azul tem como objetivo conscientizar e alertar os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

As ações também abordam a importância da mudança de hábitos e atitudes do público masculino em relação a sua saúde e seu corpo, incentivando assim, uma vida mais saudável, com o cuidado tanto para o corpo quanto para a mente.

A próstata é uma glândula que só o homem possui, e mesmo na ausência de sintomas é aconselhável que homens com 40 anos ou mais, especialmente aqueles com fatores de risco, ou a partir dos 50 anos sem esses fatores, consultem um urologista para discutir a possibilidade do exame de toque retal. Muitas vezes, esse tema é considerado como preconceituoso em virtude da forma como é realizado o procedimento, porém, com o avanço da área medicinal, com o exame de sangue já é possível notar alguma alteração no sistema do homem.

Envolvida nessa causa, os laboratórios Luiz Fernandez e Hormocito estão ofertando 55 exames gratuitos em seus estabelecimentos, sendo: (Luiz Fernandez- 20 exames/ Hormocito- 35 exames). O procedimento inicial consiste em ir até a Liga de Combate ao Câncer e pegar um autorização que atesta a realização do exames nos estabelecimentos já citados. O horário de atendimento da da Liga é das 14 às 18h.

A reportagem do PAT entrou em contato com a Liga de Combate ao Câncer e procurou colher informações sobre os casos da doença nos anos anteriores, envolvendo pacientes cadastrados na entidade. Segundo informações, em 2016 foram (27) casos, 2017 (7)/, 2018(20)/, 2019(12)/, 2020(13)/, 2021(14)/ e 2022(08). A Liga é responsável por contribuir com palestras e distribuição de folders que visam conscientizar sobre a importância do câncer de próstata nos homens.